В Самарской области будет создана новая программа поддержки талантов

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В субботу, 29 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с представителями творческих объединений художников города Тольятти.

На повестке – вопрос сохранения за Тольяттинским отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и автономной некоммерческой организацией «Тольяттинский творческий союз художников «Солярис» нежилых помещений под творческие мастерские.

Ранее художники обращались к главе региона за помощью. «Несколько недель назад мы встречались в Тольятти на замечательной набережной. Ко мне подошли представители художественного сообщества, рассказали о той работе, которая ведется, о тех настоящих мастерах, которые творят, и обозначили проблемы, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Вопрос не сегодняшнего дня: определенные решения уже были приняты. Мы сейчас посмотрим по ним внимательно, как, может быть, оптимизировать их и принять правильные решения, чтобы у всех кто хочет заниматься и занимается творчеством – таким широким, востребованным, любимому нашим жителям – была возможность работать комфортно».

Напомним, осенью прошлого года представители творческих объединений получили письма об окончании срока действия договоров безвозмездного пользования нежилыми помещениями, которые были заключены в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти», для размещения творческих мастерских.

Президент Автономной некоммерческой организации «Тольяттинский творческий союз художников «СОЛЯРИС» Олег Березин рассказал, что на минувшей неделе в мастерской состоялась встреча с главой Автограда Николаем Ренцем, где приняли решение о продолжении деятельности сообщества художников на прежнем месте.

В феврале 2024 года тольяттинскому союзу исполнилось 35 лет. В настоящее время в него входят 460 художников.

Руководитель области предложил представителям творческого сообщества организовать передвижную выставку и поручил подготовить комплексное предложение: «У нас много населенных пунктов, где нет своих постоянных музеев художественного искусства. Давайте совместно с вами сделаем передвижную выставку, которая бы в 2024 году проехала по каждому муниципальному образованию. Это даст возможность увидеть нашим жителям творчество ваших художников».

Обращаясь к главе городского округа Тольятти, Вячеслав Федорищев подчеркнул, что поддержка наших талантливых жителей – правильный путь. Глава региона поставил задачу подумать над формированием программы поддержки развития талантов в различных видах искусства, и предложил Николаю Ренцу стать соруководителем такого большого направления.

«Талант в искусстве необходимо поощрять, мотивировать и создавать все условия», – заключил Вячеслав Федорищев.

Фото: Андрей Савельев