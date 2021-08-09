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12 августа Самарский областной художественный музей представит выставочный проект Галины Сидоренко «Москва — Самара — Галя — Trip».

Автор проекта, которая предпочитает называть себя просто Галей – художник, искусствовед. На протяжении двадцати лет она являлась бессменным арт-директором московской галереи «Восточная заграница», организовывала выставки в крупнейших музеях России: Ярославском художественном музее, Эрмитаже, Казанском Кремле, Государственном музее Востока (г. Москва).

С 2018 года Галя Сидоренко приняла решение полностью посвятить себя творчеству. В эти годы ею были созданы серии живописных и графических работ, в которых она проявила себя как художник-новатор, занятый поиском в области синтеза искусств. В данный момент Галя Сидоренко работает над проектом, связанным с графикой и театром.

Выставка «Москва — Самара — Галя — Trip» представляет собой своеобразный итог творчества автора в последние годы. Экспозиция составлена из работ, в которых Галя Сидоренко попыталась передать свое индивидуальное видение такого процесса как путешествие, рассмотрев его с разных сторон: как конкретный физический акт передвижения из одной точки в другую и, в равной степени, как некий метафизический опыт, размывающий зыбкую грань между реальностью и фантазией – путешествие из мира действительности в мир снов, а, порой, и обратно.

Познакомиться с творчеством Галины Сидоренко в Самарском областном художественном музее можно до 5 сентября 2021 года, передает пресс-служба минкульта СО.