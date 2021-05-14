В «Ночь музеев-2021» по Самаре будет курсировать бесплатный автобус

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В субботу, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021». В этот день арт-площадки города представят посетителям более 100 культурных программ.

Для удобства горожан с 15.00 до 23.30 с интервалом 30 минут от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» будет курсировать специальный бесплатный автобус, который охватит основные площадки.

Автобусы пойдут по Ново-Садовой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Фрунзе, кольцу на площади Революции, Водников, Хлебной площади, обратно по Фрунзе, Венцека, Галактионовской, Льва Толстого, Красноармейской, Самарской и по проспекту Ленина до «Звезды».

Остановки автобуса : «Самарский филиал Третьяковской галереи, «Макдональдс» (ул.Самарская), Самарская площадь, Окружной Дом офицеров, музей Модерна, Филармония, ул.Ленинградская, площадь Революции, Хлебная площадь, Ул.Венцека/ул.Фрунзе, ул.Ленинградская/ул.Галактионовская, ул.Галактионовская/ул.Льва Толстого, Железнодорожный вокзал, ул.Красноармейская/ул.Садовая, ул.Самарская/ул.Вилоновская, Самарская площадь, ул.Полевая, пр.Ленина,ул.Челюскинцев, «Самарский филиал Третьяковской галереи».

В музейном автобусе будут работать волонтеры культуры, которые помогут сориентироваться в многообразии и подскажут, на какой остановке необходимо сойти, чтобы попасть в нужный музей.

Также волонтеры будут работать на площадках акции и в информационном центр на пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева.

Напомним, что акция «Ночь музеев» стартует в 13.00. До 17.00 проводится детская программа, с 17.00 до 23.00-24.00 – основные мероприятия, в том числе и на пешеходной улице Куйбышева. Подробная программа размещена по ссылке - https://samadm.ru/media/news/30589/ .

Отметим, что мероприятия в рамках акции пройдут при соблюдении требований Роспотребнадзора. Всем посетителям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Для минимизации контактов мероприятия в рамках акции пройдут не только в помещениях, но и на открытых пространствах.

Узнать более подробную информацию о проводимых мероприятиях, а также записаться на экскурсии, мастер-класс и другие мероприятия акции «Ночь музеев» можно на сайте Администрации городского округа Самара, на сайтах и в социальных сетях участников.