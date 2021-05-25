Я нашел ошибку
Главные новости:
По всем вопросам в сфере миграции можно обратиться по телефону горячей линии.
ГУ МВД СО: Важная информация для работодателей и иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на территории России
27 мая Самарская областная универсальная научная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек.
Общероссийский день библиотек: в СОУНБ подготовили масштабную программу «Мир. Май. Читай»
Его хэдлайнерами станут Квартет Константина Гевондяна и вокалистка Полина Касьянова.
В минувшие выходные в Самаре прошли первые концерты II Международного джазового фестиваля «Движение»
В соответствии с муниципальным контрактом работы по благоустройству дворов завершатся 31 августа 2021 года.
В Самарском районе в этом году благоустроят 6 дворов
Главы региональных министерств и ведомств представили предложения по реализации Послания Губернатора Самарской области.
На совещании облправительства обсудили, что необходимо сделать для выполнения поставленных главой региона задач
Её проведут сотрудники Самарского областного клинического онкодиспансера и Самарского областного кожно-венерологического диспансера.
На Некрасовском спуске набережной Самары пройдет акция по профилактике меланомы
В весовой категории до 84 килограмм она завоевала серебряную медаль.
На чемпионате России по пауэрлифтингу самарская спортсменка завоевала несколько наград
В финале она победила  Яну Мессершмидт из Германии.
Тольяттинка Анна Чернышева выиграла чемпионат Европы по карате WKF в Хорватии
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.53
-0.05
EUR 89.69
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В минувшие выходные в Самаре прошли первые концерты II Международного джазового фестиваля «Движение»

25 мая 2021 14:47
56
Его хэдлайнерами станут Квартет Константина Гевондяна и вокалистка Полина Касьянова.

В минувшие выходные в Самаре отгремели первые концерты II Международного джазового фестиваля «Движение» (художественный руководитель — продюсер, музыкант Денис Рыбаков).

22 мая 2021 г. в Самарской филармонии зрители наслаждались вихрем современной джазовой музыки трио Бенито Гонзалеса. В нем участвовали известные российские музыканты — контрабасист Макар Новиков и барабанщик Саша Машин.

Горячо встретили самарцы квартет Алины Енгибарян, чей чувственный вокал никого не оставил равнодушным.

Тем временем, в Route Grill Samara публика не могла усидеть на месте — группа Саши Алмазовой Non Cadenza вмиг разогрела зал.

На следующий день добавил огня квинтет тромбониста Сергея Долженкова. Казалось, что стены концертной площадки Route Grill Samara не выдержат мощного джаз-рокового напора. В итоге, выстояли и стены, и слушатели, которые ответили музыкантам бурными аплодисментами.

Кроме этого, Бенито Гонзалес и Саша Машин провели насыщенные мастер-классы в музыкальном салоне «Сириус». А всех желающих Саша Машин еще и увлек на утреннюю пробежку.

Совместный проект Самарского джазового Движения и Самарской филармонии Джаз-фест всё больше набирает обороты. Его хэдлайнерами станут Квартет Константина Гевондяна и вокалистка Полина Касьянова. Выступление музыкантов 9 июня в Самарской филармонии будет посвящено 120-летию со Дня рождения великого Луи Армстронга, рассказали в пресс-служба минкультуры СО.

 

Фото:   министерство культуры СО

Теги: джазовый фестиваль «Движение» первые концерты Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В соответствии с муниципальным контрактом работы по благоустройству дворов завершатся 31 августа 2021 года.
25 мая 2021, 14:39
В Самарском районе в этом году благоустроят 6 дворов
В соответствии с муниципальным контрактом работы по благоустройству дворов завершатся 31 августа 2021 года. Благоустройство
68
Большое внимание комиссия уделила вопросам организации отдыха несовершеннолетних.
24 мая 2021, 16:47
В Самаре состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних
Большое внимание комиссия уделила вопросам организации отдыха несовершеннолетних. Общество
381
Синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона.
24 мая 2021, 14:03
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона. Спорт
483
В центре внимания
Главы региональных министерств и ведомств представили предложения по реализации Послания Губернатора Самарской области.
25 мая 2021  14:29
На совещании облправительства обсудили, что необходимо сделать для выполнения поставленных главой региона задач
Политика
82
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
25 мая 2021  14:01
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
126
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
25 мая 2021  13:29
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
Транспорт
114
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
25 мая 2021  11:45
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
Общество
165
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области
25 мая 2021  09:30
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области
Экология
168
Весь список