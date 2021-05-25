В минувшие выходные в Самаре прошли первые концерты II Международного джазового фестиваля «Движение»

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В минувшие выходные в Самаре отгремели первые концерты II Международного джазового фестиваля «Движение» (художественный руководитель — продюсер, музыкант Денис Рыбаков).

22 мая 2021 г. в Самарской филармонии зрители наслаждались вихрем современной джазовой музыки трио Бенито Гонзалеса. В нем участвовали известные российские музыканты — контрабасист Макар Новиков и барабанщик Саша Машин.

Горячо встретили самарцы квартет Алины Енгибарян, чей чувственный вокал никого не оставил равнодушным.

Тем временем, в Route Grill Samara публика не могла усидеть на месте — группа Саши Алмазовой Non Cadenza вмиг разогрела зал.

На следующий день добавил огня квинтет тромбониста Сергея Долженкова. Казалось, что стены концертной площадки Route Grill Samara не выдержат мощного джаз-рокового напора. В итоге, выстояли и стены, и слушатели, которые ответили музыкантам бурными аплодисментами.

Кроме этого, Бенито Гонзалес и Саша Машин провели насыщенные мастер-классы в музыкальном салоне «Сириус». А всех желающих Саша Машин еще и увлек на утреннюю пробежку.

Совместный проект Самарского джазового Движения и Самарской филармонии Джаз-фест всё больше набирает обороты. Его хэдлайнерами станут Квартет Константина Гевондяна и вокалистка Полина Касьянова. Выступление музыкантов 9 июня в Самарской филармонии будет посвящено 120-летию со Дня рождения великого Луи Армстронга, рассказали в пресс-служба минкультуры СО.

Фото: министерство культуры СО