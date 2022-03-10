Сергей Войтенко: мы большая мощная страна для того, чтобы противостоять санкциям и самостоятельно развиваться

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Заслуженный артист России, депутат Самарской Губернской Думы Сергей Войтенко рассказал sova.info о необходимости всеобщей поддержки Президента России, импортозамещении и санкциях.



Знаменитый музыкант высказал своё отношение к спецоперации России на Украине. Артист подчеркнул, что ситуация сложилась неординарная, но он всецело доверяет в этом вопросе Владимиру Путину:

– Я поддерживаю нашего Президента и думаю, что всем сейчас необходимо это делать. Более того, считаю, что чем больше будет поддержки, в том числе эмоциональной, тем быстрее всё может закончиться. Уверен и в том, что если бы украинская сторона, не демонстрирующая никакой готовности к переговорам, была более благоразумна, – всё могло бы давно закончиться.



Сергей Войтенко также отметил, что российскому народу не стоит бояться зарубежных санкций. Депутат уверен, что подобные ограничения лишь дадут мощный толчок для развития отечественных производителей. Артист подчеркнул, что образование, медицина и творчество в России всегда были и остаются на высоком уровне. И сейчас важно поддерживать своих земляков в начинаниях.



Музыкант предположил, что если бы такие же санкции применили к любой другой европейской стране, иностранцы «выкинули бы белый флаг», так как от всего этого они зависимы. Российская же экономика сможет наоборот «расцвести»:

– Россия – самодостаточная страна, у нас много есть «своего». Отключили Visa и MasterCard – у нас внедрена и показала дееспособность своя собственная платежная система. Сейчас вообще наступил рассвет для многих отраслей нашей экономики. Когда есть гигант, с которым сложно конкурировать, к рынку нет доступа. Конкретный пример: уход той же IKEA с отечественного рынка – не так плох. Российские фабрики хотели бы участвовать в продажах своей продукции мебели, но не имели возможности этого делать из-за иностранных торговых сетей. Мы всё это можем тоже! И сейчас всё то, что нам «отрезали», благотворно повлияет на нашу экономику, благотворнее скажется на развитии российского бизнеса.

В отношении некоторых российских артистов применяют уже не просто санкции, а настоящую подлость. «Значит, будем свои таланты показывать своему народу», – высказал позицию Сергей Войтенко, добавив, что стоит обратить внимание и на другие страны, которые поддерживают Россию.

Фото: скриншот видео