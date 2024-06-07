САТОБ стал центральной площадкой проекта "Пушкинские дни"

103

6 июня в честь празднования 225-летия А.С.Пушкина в Самаре и Самарской области было проведено множество памятных мероприятий. Жители и гости города смогли соприкоснуться с творчеством Александра Пушкина, воплощенном не только в литературных сочинениях, но и ставшим основой для живописных полотен, театральных постановок, кинематографа.

«Центральным местом этого дня стал наш академический театр оперы и балета, где была показана опера «Евгений Онегин» с участием ведущих солистов Москвы, которые являются победителями телевизионного проекта «Большая опера». Мы пригласили выдающихся исполнителей для того, чтобы создать хорошее настроение для нашей публики, познакомить их с новыми именами и подарить прекрасные мгновения», – поделилась Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

Партию Онегина исполнил Динмухамед Кошкинбаев, солист театра Astana Opera (Казахстан): «Я очень люблю Самару, этот город вызывает у меня какое-то спокойствие и умиротворение, но сегодняшний день волнительный. День рождения Александра Сергеевича, я в образе героя его произведения… Это много для меня значит! Благодарю этот прекрасный театр, руководство и моих партнёров за тёплый приём».

Партию Татьяны исполнила Елизавета Кулагина, солистка театра «Геликон-Опера» (Москва): «Что петь в этот день, если не «Евгения Онегина»? Ещё и в таком красивом театре с потрясающей акустикой! Сплошное удовольствие. Для меня это самая желанная роль с детства. Я всегда себя ассоциировала с Татьяной, испытывала особый трепет к этой роли, к этой музыке. По моим ощущениям, она у нас глубоко вшита в генетическом коде, это не может не чувствоваться, когда ты на сцене».

Другие партии исполнили: Ленский – Иван Волков, Ольга – Анастасия Вечёркина, Ларина – Наталья Дикусарова, Филиппьевна – Наталья Фризе, ротный – Иван Пилюкшин, Зарецкий – заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов, Трике – Франсуа Модеме (дебют), Гильо – Владимир Шачнев, Гремин – Георгий Шагалов.

За дирижерский пульт в этот вечер встал Михаил Илющенко, дирижер Донецкого академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии: «Я не первый раз работаю в этом театре, воспоминания от совместной работы с коллективом самые тёплые. Сегодня я здесь по приглашению художественного руководителя и главного дирижёра театра Евгения Хохлова. Спектаклем «Евгений Онегин» мы отмечаем большую дату для всей нашей страны. Это шедевр и русской литературы, и русской оперы, и вообще мировой культуры. Настраиваемся на хороший спектакль! Надеемся, что зрители тоже почувствуют нашу энергетику в этот особенный день».

«Евгений Онегин» – непревзойденный образец лирической оперы, в которой поэзия А.С. Пушкина гармонически слилась с прекрасной, поражающей совершенством музыкой П.И. Чайковского.

Режиссер-постановщик – народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ – Георгий Исаакян; музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик - Евгений Хохлов; художник-постановщик - Вячеслав Окунев. Премьера оперы состоялась 25 января 2024 года.

Перед началом спектакля Самарское хореографическое училище представило перформанс «Пушкинский бал» с участием не только студентов учебного заведения, но и кадетских школ, студий бальных танцев, студентов Самарского государственного института культуры, Самарского училища культуры и искусств, а также артистов Шостакович Опера Балет. В традициях бального зала пушкинской поры были исполнены полонез, вальсы, мазурка, котильон.

Также на площадке Шостакович Опера Балет гости вечера могли увидеть выставку костюмов «Пушкиниана на сцене Самарского театра оперы и балета» и выставку работ юных художников «Есть имена, как солнце! Как музыка!: А.С.Пушкин», сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ