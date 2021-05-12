Самарский театр оперы и балета примет участие в "Ночи музеев"

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В этом году «Ночь музеев» станет одним из самых масштабных культурных событий региона. Свои программы подготовили 49 площадок.

Самарский академический театр оперы и балета присоединяется к акции, поскольку, как и музеи, хранит культурное наследие и рад делиться им с публикой. Мероприятия будут проходить 15 мая на Малой сцене. С 21 часа до полуночи желающие смогут увидеть выставку театральных костюмов. В 21.00 экскурсовод компании «Арт-экскурсии» Александра Шайдрова прочитает лекцию «Театр и город: история, сцена, смыслы», а в 22.15 расскажет о неизвестном куйбышевском автографе Шостаковича.

В 21.30 и 22.45 зрители приглашаются на концерт «El Gran Astor» к 100-летию Астора Пьяццоллы. В концерте примут участие победители Международного конкурса исполнителей музыки Астора Пьяццоллы «Libertango», лауреаты губернской премии «Самарская театральная муза» – ансамбль «Астория».

Завершится акция в 23.30: искусствовед Дарья Волкова прочитает лекцию о футуристической опере «Победа над солнцем».

Вход на все мероприятия свободный. 12+.