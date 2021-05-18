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Россияне за время пандемии соскучились по культурным мероприятиям: средний чек в музеях и на выставках вырос в первой половине мая текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2019 на 13%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов аналитического ресурса "Чек Индекс".

Специалисты также отметили рост на 29% в этом году по сравнению с допандемийным объема продаж услуг в музеях, на выставках и комплексах с памятниками культуры и искусства, в том числе под открытым небом.

Напомним, сегодня отмечается Международный день музеев. Традиционно в рамках празднования проводится акция "Ночь музеев". В России в этом году она стартовала 15 мая. Тема акции- "Больше, чем музей", что обращает внимание посетителей на технические и научные достижения человечества, которые сохраняются в этих культурных учреждениях