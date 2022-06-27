Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области

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Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина, расписание работы сцен и площадок. С самой полной информацией можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Все площадки фестиваля начнут работу 30 июня. Открытие состоится в 18:00. После этого на Главной сцене пройдут сольные концерты Екатерины Котеночкиной, Вадима Мищука, Романа Ланкина, Павла Фахртдинова и Ромарио.

1 июля на Главную сцену с сольными концертами выйдут Вадим Егоров, Галина Хомчик, Ирина Сурина, Елена Фролова и квартет Необарды. В 21.00 состоится выступление Олега Митяева и группы «Ирония судьбы» - мэтр авторской песни представит зрителям молодую группу, которую назвали так в память об Эльдаре Рязанове.

В 19.20 на главной сцене пройдет концерт, посвященный 90-летию Евгения Евтушенко, где прозвучат его стихи и песни на них.

2 июля на главной сцене появятся Тимур Ведерников, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Роман Ланкин, Тимур Шаов. Никита Высоцкий исполнит произведения Владимира Высоцкого и презентует уникальное ледовое шоу, посвященное его памяти и юбилею концерта в Куйбышевском Дворце спорта.

Новинкой этого года станет сцена «У Грушинского костра», на которой барды будут вместе петь под гитару, к ним смогут присоединиться зрители. Первое выступление здесь состоится в 18:00 1 июля - у Грушинского костра соберутся Олег Митяев, Анатолий Головин, Вадим Егоров, Галина Хомчик, Вадим Мищук и Борис Кейльман.В течение фестиваля здесь будут выступать различные исполнители, а 2 июля в 18:00 состоится проект «Байки из топора» - Наталья Кучер, Тимур Ведерников, Ирина Сурина, Ольа Чикина, Екатерина Котеночкина, Анатолий Головин и Ольга Ермолаева будут готовить главное грушинское блюдо, щедро приправленное песнями.

Услышать лауреатов разных лет можно будет на сцене Многоголосье. В час ночи 30 июня сцену откроет бард-дискотека.

Кроме концертов, на фестивале будет множество мастер-классов и творческих встреч. В шатре «Грушинский перекресток» можно будет услышать рассказы заслуженного путешественника России Артура Чубаркина о путешествиях на Северный Полюс и в Арктику, встретиться с покорителем Эвереста Иваном Душариным, а также принять участие в мастерских для исполнителей песен.

Традиционно будет работать Детская поющая республика, она откроется в 16:00 30 июня. На ней не только пройдут выступления детских коллективов, но и покажут спектакль «Семицветная страна» театра «Время тайн».

Также на футбольном поле пройдет традиционный матч «Сборная Самары» - «Сборная мира». У гостей и участников Грушинского фестиваля будет возможность принять участие в соревнованиях по футболу, волейболу, легкоатлетическому кроссу, дартсу, стрелковым видам спорта. С четверга можно будет подать заявку на участие в соревнованиях в шатре регистрации Спортцентра. На озере пройдет регата на байдарках, будет работать скалодром. Желающие смогут попробовать себя в выполнении нормативов комплекса ГТО. Как и в предыдущие годы, утро можно будет начать с зарядки с инструкторами фитнес клубов!

Также президент фестиваля Борис Кейльман презентует свою книгу, которая буквально на днях вышла в свет, «До будущей Горы!» - о легендарных гостях фестиваля разных лет.

Награждение лауреатов конкурса авторской песни этого года состоится традиционно на плавающей сцене «Гитара».

49 Грушинский фестиваль пройдет в рамках Марафона авторской песни России 2021-2022при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО «Информационный музыкальный центр».

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