Я нашел ошибку
Главные новости:
Ключевыми задачами для нового руководителя станет развитие тепловых узлов Самарской области, реализация федеральной программы модернизации генерирующих мощностей ДПМ-2 на Самарской ТЭЦ и обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций региона.
Директором Самарского филиала «Т Плюс» назначен Марат Феткуллов
Особое внимание следует обратить на поведение взрослых и детей в условиях работы железнодорожного транспорта.
Самарский  врач-травматолог-ортопед рассказал, как летом уберечь ребенка от травм
Рекламная вывеска высотой в три этажа с надписью «Ломбард» была установлена на фасаде дома, являющегося объектом культурного наследия.
Самарцу пришлось демонтировать рекламную конструкцию, установленную им на фасаде дома
Самые популярные уличные виды спорта в России — ходьба и бег
Самые популярные уличные виды спорта в России — ходьба и бег
Электросамокатчикам, сбивших людей, грозит уголовная статья
Электросамокатчикам, сбивших людей, грозит уголовная статья
Житель Хворостянки украл телефон у подростка
Житель Хворостянки украл телефон у подростка
Гражданам возместят до 78% расходов на перевод автомобилей на газ
Гражданам возместят до 78% расходов на перевод автомобилей на газ
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.75
0.79
EUR 92.42
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары
Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!

1 июля 2024 13:45
136
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!

В Самарской области с 6 по 9 июля пройдет Всероссийский фестиваль «Семья России». Публикуем программу и приглашаем на большой семейный праздник в воскресение 7 июля, в Этнопарк Дружбы Народов. Начало мероприятий с 15:00.

0+

В Самаре встретятся 23 семейных песенных и фольклорных коллектива и 12 семейных ремесленных династий мастеров и ремесленников из разных регионов нашей страны. Все они сохраняют традиции и культуру народов России в самых разных жанрах: народное пение и музыка, традиционная культура, декоративно-прикладное искусство.

Гости праздника смогут познакомятся с творчеством самобытных семейных коллективов со всей России, бесплатно посетить национальные дома и подворья, ремесленные и гастрономические ряды, принять участие в мастер-классах для детей и взрослых по кузнечному делу, резьбе по дереву, гончарному мастерству и.т.д. Знатоки научат всех желающих народным играм и обрядам и раскроют секреты успешных творческих союзов в рамках семейного лектория.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЬНОГО ДНЯ в ЭТНОПАРКЕ:

15.00-18.00 Работа площадки «Семейный лекторий»;

15.00-21.00 «Трогательная ярмарка»
выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел с мастер-классами от семейных династий мастеров России (Центральная площадь, Русское подворье);

С 15.00 - «За большим столом» - работа гастрономических площадок (Центральная площадь); «Семейной библиотеки» и интерактивной зоны «Народные игры и обряды» (Русское подворье);

15.00-20.30 Экскурсии в национальных домах и подворьях Этнопарка;

16.00-21.00 Заключительный Гала-концерт с участием самобытных семейных творческих коллективов из регионов России (Главная сцена);

Приходите всей семьей и до встречи на фестивале!

Добраться до комплекса возможно на общественном транспорте (автобус №80 — маршрут автобуса от ЖД вокзала остановка «Поликлиника» до остановки «Парк дружбы народов»), на электропоезде (железнодорожный остановочный пункт «Парк дружбы народов»), на автомобиле (маршрут в «Волгаре» по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до «Парка дружбы народов»).

Проект станет центральным событием большой фестивальной программы в сфере народного творчества, которая реализуется в Год семьи при поддержке Министерства культуры РФ и Государственного Российского Дома народного творчества имени Д.В. Поленова.

Теги: В центре внимания Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
18 мая 2024, 11:39
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
Сегодня в России отмечают День музеев, и во всех учреждениях области проходит ежегодная традиционная акция. Культура
2928
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
21 апреля 2024, 11:47
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
Мероприятие продлится с 12.00 до 20.00. Общество
1346
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024, 13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
Основная часть фестиваля – выставка-отдача животных из приютов.  Гостей фестиваля ждет обширная развлекательная и познавательная программа. Общество
1219
В центре внимания
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
1 июля 2024  13:45
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
134
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
1 июля 2024  11:33
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
239
Какие изменения ждут россиян с 1 июля
1 июля 2024  11:27
Какие изменения ждут россиян с 1 июля
181
Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63 в Самаре
1 июля 2024  09:25
Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63 в Самаре
189
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи
29 июня 2024  12:56
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи
542
Весь список