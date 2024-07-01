7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!

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В Самарской области с 6 по 9 июля пройдет Всероссийский фестиваль «Семья России». Публикуем программу и приглашаем на большой семейный праздник в воскресение 7 июля, в Этнопарк Дружбы Народов. Начало мероприятий с 15:00.

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В Самаре встретятся 23 семейных песенных и фольклорных коллектива и 12 семейных ремесленных династий мастеров и ремесленников из разных регионов нашей страны. Все они сохраняют традиции и культуру народов России в самых разных жанрах: народное пение и музыка, традиционная культура, декоративно-прикладное искусство.



Гости праздника смогут познакомятся с творчеством самобытных семейных коллективов со всей России, бесплатно посетить национальные дома и подворья, ремесленные и гастрономические ряды, принять участие в мастер-классах для детей и взрослых по кузнечному делу, резьбе по дереву, гончарному мастерству и.т.д. Знатоки научат всех желающих народным играм и обрядам и раскроют секреты успешных творческих союзов в рамках семейного лектория.



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЬНОГО ДНЯ в ЭТНОПАРКЕ:



15.00-18.00 Работа площадки «Семейный лекторий»;



15.00-21.00 «Трогательная ярмарка»

выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел с мастер-классами от семейных династий мастеров России (Центральная площадь, Русское подворье);



С 15.00 - «За большим столом» - работа гастрономических площадок (Центральная площадь); «Семейной библиотеки» и интерактивной зоны «Народные игры и обряды» (Русское подворье);



15.00-20.30 Экскурсии в национальных домах и подворьях Этнопарка;



16.00-21.00 Заключительный Гала-концерт с участием самобытных семейных творческих коллективов из регионов России (Главная сцена);



Приходите всей семьей и до встречи на фестивале!



Добраться до комплекса возможно на общественном транспорте (автобус №80 — маршрут автобуса от ЖД вокзала остановка «Поликлиника» до остановки «Парк дружбы народов»), на электропоезде (железнодорожный остановочный пункт «Парк дружбы народов»), на автомобиле (маршрут в «Волгаре» по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до «Парка дружбы народов»).



Проект станет центральным событием большой фестивальной программы в сфере народного творчества, которая реализуется в Год семьи при поддержке Министерства культуры РФ и Государственного Российского Дома народного творчества имени Д.В. Поленова.