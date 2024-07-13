13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»

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Гостей ждут инсталляции, лекции о городском фольклоре и Говарде Лавкрафте, показ немого кино с музыкальным сопровождением и страшилки в приусадебном саду!

12+



Поговорим о феномене «страшного» в эпоху модерна. 100 лет назад людей мог ввести в полное оцепенение кинематограф и фотография, прогресс и новизна. Все новшества зачастую воспринимались с огромным недоверием и страхом.



Спустя век всё это стало обыденным и привычным. От прошлого страха остался только смех и иногда удивление.



В этот летний вечер мы предлагаем вам окунуться в «пугающую» атмосферу эпохи модерна!



Расписание фестиваля:



