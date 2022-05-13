«Он стал продолжателем славных традиций нашего театра»: Дмитрий Азаров – о худруке самарской «драмы» Валерии Гришко

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Творчество до последней минуты. 12 мая не стало художественного руководителя Самарского академического театра драмы Валерия Гришко. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования всем родным, коллегам и поклонникам его творчества, а также поделился воспоминаниями о выдающемся российском режиссере и актере.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Валерию Викторовичу удалось не только сохранить все волжские традиции самарского драмтеатра, но и найти новые уникальные грани труппы. Самарские артисты «засияли» на сцене с новой яркостью благодаря гениальному режиссеру.

«Валерий Викторович Гришко – замечательный актер и режиссер, вписал свое имя в историю отечественной культуры, кинематографа, российского театра. Став главным режиссером, а в дальнейшем и художественным руководителем Самарского драматического театра, он стал продолжателем славных традиций нашего театра. Но конечно, нашел новый нерв, новый взгляд, переосмыслил многие вместе с артистами труппы и поклонниками театрального искусств», – отметил глава региона.

Губернатор Самарской области подчеркнул, что Валерий Гришко смог завоевать любовь зрителей и коллег по сцене по всей России. Благодаря удивительному таланту, исключительным человеческим качествам и неиссякаемой энергии он известен и за рубежом. Гениальный актер и режиссер запомнится всем как человек, который спешил и хотел жить «на полную» и заряжал всех своим душевным теплом. Дмитрий Азаров отметил, что именно так Гришко жил до последней минуты – посвящал всю свою жизнь творчеству и театру. И даже в болезнь он ставил свое «детище» превыше себя и отдавал последние силы культуре.

«Ни на минуту он не задумался о себе больше, чем о творчестве. Он продолжал творить, репетировать, даже находясь на больничной койке. Валерий Викторович за все годы своего творчества в родной для меня Самаре стал очень близким человеком. Не только мне, но и многим жителям нашего города. И сегодня очень сложно представить Самарский драматический театр без него, без его постановок, неожиданных ходов, требовательности и таланта», – отметил губернатор.

Глава региона выразил надежду, что все ученики Валерия Гришко понимают, какая на них сегодня колоссальная ответственность: «Я очень надеюсь, что его ученики – а Валерий Викторович был блестящим наставником, педагогом – продолжат дело, творчество своего учителя, и имя Самарского драматического театра будет звучать гордо, ярко в театральной жизни страны».

Дмитрий Азаров отметил, что уход из жизни Валерия Гришко для него – большая личная потеря. «Мне будет очень не хватать наших с ним бесед, жарких обсуждений новых проектов развития театра, его переустройства, просто честных и откровенных разговоров на самые разные темы развития нашей страны, региона, города, культуры. С его уходом я потерял близкого для себя человека. Но благодарную память о Валерии Викторовиче Гришко я пронесу с собой навсегда», – подчеркнул губернатор.

Фото: pixabay