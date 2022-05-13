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«Он стал продолжателем славных традиций нашего театра»: Дмитрий Азаров – о худруке самарской «драмы» Валерии Гришко

13 мая 2022 14:56
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Самарские артисты «засияли» на сцене с новой яркостью благодаря гениальному режиссеру.

Творчество до последней минуты. 12 мая не стало художественного руководителя Самарского академического театра драмы Валерия Гришко. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования всем родным, коллегам и поклонникам его творчества, а также поделился воспоминаниями о выдающемся российском режиссере и актере.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Валерию Викторовичу удалось не только сохранить все волжские традиции самарского драмтеатра, но и найти новые уникальные грани труппы. Самарские артисты «засияли» на сцене с новой яркостью благодаря гениальному режиссеру.

«Валерий Викторович Гришко – замечательный актер и режиссер, вписал свое имя в историю отечественной культуры, кинематографа, российского театра. Став главным режиссером, а в дальнейшем и художественным руководителем Самарского драматического театра, он стал продолжателем славных традиций нашего театра. Но конечно, нашел новый нерв, новый взгляд, переосмыслил многие вместе с артистами труппы и поклонниками театрального искусств», – отметил глава региона.

Губернатор Самарской области подчеркнул, что Валерий Гришко смог завоевать любовь зрителей и коллег по сцене по всей России. Благодаря удивительному таланту, исключительным человеческим качествам и неиссякаемой энергии он известен и за рубежом. Гениальный актер и режиссер запомнится всем как человек, который спешил и хотел жить «на полную» и заряжал всех своим душевным теплом. Дмитрий Азаров отметил, что именно так Гришко жил до последней минуты – посвящал всю свою жизнь творчеству и театру. И даже в болезнь он ставил свое «детище» превыше себя и отдавал последние силы культуре.

«Ни на минуту он не задумался о себе больше, чем о творчестве. Он продолжал творить, репетировать, даже находясь на больничной койке. Валерий Викторович за все годы своего творчества в родной для меня Самаре стал очень близким человеком. Не только мне, но и многим жителям нашего города. И сегодня очень сложно представить Самарский драматический театр без него, без его постановок, неожиданных ходов, требовательности и таланта», – отметил губернатор.

Глава региона выразил надежду, что все ученики Валерия Гришко понимают, какая на них сегодня колоссальная ответственность: «Я очень надеюсь, что его ученики – а Валерий Викторович был блестящим наставником, педагогом – продолжат дело, творчество своего учителя, и имя Самарского драматического театра будет звучать гордо, ярко в театральной жизни страны».

Дмитрий Азаров отметил, что уход из жизни Валерия Гришко для него – большая личная потеря. «Мне будет очень не хватать наших с ним бесед, жарких обсуждений новых проектов развития театра, его переустройства, просто честных и откровенных разговоров на самые разные темы развития нашей страны, региона, города, культуры. С его уходом я потерял близкого для себя человека. Но благодарную память о Валерии Викторовиче Гришко я пронесу с собой навсегда», – подчеркнул губернатор.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: Дмитрий Азаров

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