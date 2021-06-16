Людям с инвалидностью могут сделать бесплатный вход в музеи и заповедники

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Министерство культуры России предлагает всем людям с инвалидностью сделать бесплатный вход в музеи и заповедники, а в театрах и концертных залах - скидки. При этом закреплять за ними специальные места. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект. Он коснётся инвалидов I и II групп, детей с ОВЗ и лиц, сопровождающих их.



Организациям исполнительских искусств ведомство предлагает обеспечивать постоянную квоту мест для инвалидов I и II группы, а билеты на них продавать со скидкой 50%.

Согласно законопроекту, в малых залах до 500 мест, должно быть выделено минимум 2 подобных контрамарки. При 1500 сидячих мест - 4 билета.



Законопроект сформирован во исполнение поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций в конце прошлого года, сообщает "РГ".