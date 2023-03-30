Коллективное наставничество: Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре

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Ключевые аспекты деятельности отрасли культуры в Год педагога и наставника, а также приоритетные направления госполитики в области кинематографии обсудили на комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура». Первое в этом году заседание в четверг, 30 марта, провел руководитель комиссии, губернатор Дмитрий Азаров.

Миссия выполнима



Официальный старт Году педагога и наставника в начале марта дал Президент России Владимир Путин. Он особо отметил: вопросы обучения и наставничества – это всегда обращение к будущему. Наставник через секреты мастерства и успеха, через воспитание сохраняет связь поколений и формирует прочную основу не только для технологической и экономической независимости страны, но и для «духовного, ценностного суверенитета».



Дмитрий Азаров привел слова Роберта Рождественского, который написал: педагог – профессия «дальнего» действия. Именно он вносит неоценимый вклад в формирование будущего нашей страны, сохранение многонациональных традиций и исторической памяти.



- Кто как не педагог является сегодня проводником детей и молодежи в мир истинных нравственных ценностей? Кто как не педагог способен сформировать в подрастающем поколении чувство гордости за свою Родину, потребность единения со своей страной и готовность нести ответственность за судьбу своей Отчизны? Думаю, что ответ на эти вопросы очевиден, - подчеркнул Дмитрий Азаров.



О важности сохранения самобытной цивилизации России для потомков Президент говорил и в своем Послании. Миссия по выполнению этой задачи также лежит на плечах педагогов и наставников.



- Мы понимаем, что существует ряд проблем, которые необходимо решать сегодня, чтобы завтра у руля нашего государства стояло грамотное, талантливое молодое поколение, любящее свою Родину, чтобы наша страна становилась все более сильной и процветающей. Немаловажная роль при этом отводится педагогам и наставникам в сфере культуры, тем, кто силой искусства пробуждает в сердцах и душах лучшие человеческие качества, - заявил Дмитрий Азаров.



Инвестиции в культуру



Одна из главных задач государства - вовремя заметить талант, поддержать его и помочь достичь мастерства во всех сферах деятельности. В области культуры особая роль в этом принадлежит детским школам искусств. По словам Дмитрия Азарова, это не просто начальная ступень кузницы кадров для российской культуры, это площадка для формирования механизмов совершенствования педагогической деятельности.



По мнению заместителя министра культуры РФ Надежды Преподобной, в Год педагога и наставника необходимо особое внимание обратить на творческих работников ДШИ.



- Они делают все для того, чтобы мы могли гордиться российским искусством и культурой, - заявила она и перечислила мероприятия, которые будут направлены на популяризацию культуры и создание позитивного образа педагога.



О работе по развитию наставничества, конкурсах профмастерства, обмене опытом и системах поощрения наставничества на комиссии рассказали представители Забайкальского и Ставропольского края.



Общее мнение об удержании специалистов в отрасли, о поддержке молодых кадров и роли наставничества в профессиональном становлении культурных работников высказала заместитель председателя Общероссийского профсоюза работников культуры Светлана Горушкина. Она отметила: наставничество — это базовый метод для сохранения лучших традиций профессии.



- И главная цель здесь понятна: наставничество – это инвестиции в развитие кадрового потенциала учреждений культуры, - уверена она.



Высокая планка



Еще один вопрос, который обсуждали на комиссии — развитие индустрии кино в России. Дмитрий Азаров напомнил, что основные задачи в области господдержки кинематографа сформулированы в новой редакции Основ государственной культурной политики от 25 января текущего года.



Основной упор в документе сделан на поддержку производства и проката национальных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей и взрослых, развитие знаний и компетенций, зрительской культуры, сохранения и популяризация отечественного кинематографического наследия.



- Планка поднята очень высоко, и это стимулирует отрасль кинопроизводства и кинопроката к переходу на новый качественный уровень отечественной кинопродукции и поиску новых эффективных решений в ее реализации, - подчеркнул глава комиссии Госсовета по культуре.

Актуальную проблематику развития отечественного кино обозначил руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко. Он в частности отметил, что сейчас для индустрии открываются новые возможности.



- Российское кино собирает кассы в кинотеатрах, привлекает российского зрителя, и есть уверенность, что с кинематографом будет все хорошо, - сказал он.



О росте интереса к отечественному кино на цифрах рассказал исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов. По его словам, только за три месяца 2023 года кинотеатры России посетило больше людей, чем за целый 2019-й. А в тот год, уточнил он, был зафиксирован рекорд посещаемости кинотеатров за всю российскую историю.



Кино - в регионы



В ходе дискуссии была обозначена единая позиция - с экранов кинотеатров с новой силой должны звучать темы патриотизма и многонационального единства. Кино должно транслировать главную мысль: сила государства - в единстве и сплоченности граждан.



По мнению президента Гильдии сценаристов и драматургов Союза кинематографистов России, сценариста и режиссера Алексея Алешковского, кинокартина, которая претендует на господдержку, должна отвечать на два простых вопроса: ««Способствует ли представленная работа объединению нашего общества?» и «Проповедует ли она ценности, которые объединяют наше общество».



Он также обратил внимание на то, что кинопроизводство необходимо развивать в каждом регионе страны. Нужно рассказывать о своей территории, об ее особенностях и традициях.



- Нам пора прорубать окно не в Европу, а в собственную страну, - уверен эксперт.



Алексей Алешковский привел в пример «феномен Якутии», где картины собственного производства собирают кассу больше, чем иностранные блокбастеры. Для того, чтобы «кинокластеры» появлялись в регионах, президент гильдии предложил создать в каждом сценарные лаборатории. Кроме того, специальная степендиальная программа «Автор» для киносценаристов запущена Фондом кино.



Тему «якутского киночуда» продолжил ректор ВГИКа Владимир Малышев. Он рассказал, что в вузе несколько лет назад была создана мастерская для целевого обучения ребят из Якутии, которые после обучения «возвысили якутское кино до мирового уровня». Самое важное, что в своих работах они опираются на местную фактуру и этим привлекают земляков.



- Хотел бы сказать коллегам из регионов: мы с удовольствием будем осуществлять целевые наборы для того, чтобы кино — а сейчас техника это позволяет — снималось и в регионах, - обратился к участникам заседания ректор ВГИКа. - Мы готовы обучить специалистов для вас. Чем больше мы будем показывать жизненных фильмов, близких к людям, тем будет полезнее для всех нас и для консолидации общества. Так многие задачи мы можем решать.



Дмитрий Азаров предложение поддержал и предложил сформировать «пилотную» группу, где будут представители разных регионов.



Владимир Малышев также нашел общее между двумя, казалось бы, разными темами, которые обсуждались на комиссии по культуре. Свою точку зрения он сформулировал так:



- Мы говорим о наставничестве, а кино — это коллективный наставник.



Съемки повышают имидж



Обсудили и еще важный региональный аспект кино. Съемки фильмов или эпизодов в конкретном регионе — это, во-первых, повышение узнаваемости территории, что способствует росту туристического потока. Одновременно развивается инфраструктура, активизируется гостиничный бизнес, появляются новые рабочие места.



Пример такого взаимовыгодного сотрудничества - проект «Кино России», который развивает Ассоциация продюсеров кино и телевидения совместно с АСИ и Минкультом РФ. Проект предполагает создание на территории регионов кинокомиссий, которые безвозмездно оказывают кинокомпаниям помощь в подборе локаций, получении разрешений на съемки, обеспечении безопасности на площадке, в привлечении местных кадров и так далее.



О том, как такое взаимодействие влияет на формирование культурной среды региона, рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он отметил: приезд съемочных групп позитивно сказывается на жизни внутри региона. Так, для жителей это яркое культурное событие, а для местных кинопроизводителей – новый опыт и точка роста для производства собственного контента.



Кроме того, в этом случае предусмотрен механизм так называемых рибейтов, когда регион из своих бюджетов частично компенсирует затраты киногрупп за съемки на своих территориях. Например, в Калининградской области за шесть лет поддержали 44 кино- и аудиовизуальных проекта. На компенсации из бюджета направили 243 млн рублей, в то время как киногруппы потратили на территории более 1,9 млрд рублей. Плюсом регион повысил свою узнаваемость и увеличил турпоток.



Также на комиссии обсудили другие вопросы, связанные с развитием киноиндустрии.



Подводя итог обсуждению, Дмитрий Азаров отметил, что диалог получился насыщенным, полезным и честным.



- Все выступающие были очень искренни, - подчеркнул глава комиссии Госсовета по культуре. - Мы все переживаем и за судьбу страны, и, конечно, за нашу культуру. А Россия — это в первую очередь культура! За это небезразличие я хочу всех поблагодарить. Самое главное - всё, что мы с вами вместе задумали, претворить в жизнь, - резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: Юлия Рубцова