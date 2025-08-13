Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте осторожны.
14 августа в губернии сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град
Диагностика рака и контроль заболеваний. Врач-эндоскопист прошел специальное обучение и оценил возможности нового оборудования..
Пациенты Хворостянской ЦРБ проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Сотрудниками УФСБ СО пресечена деятельность тольяттинца, причастного к изготовлению и сбыту наркотических средств 
Вопросы обеспечения региональной безопасности и взаимодействия с правоохранительными структурами будет курировать заместитель председателя Правительства Никита Зубко.
Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора региона
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет, семьи имеющие детей.
Самарская областная детская библиотека объявила старт областного конкурса творческих работ "Детство без опасности"
Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных.
В Китае животноподобного робота внедрили в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
До внедрения видеоаналитики данные о количестве и содержимом палет собирались по отчетам сотрудников. Это могло приводить к ошибкам и затрудняло быструю проверку, если возникали сомнения.
Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла «тайну» палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов
Он заплатит штрафа в доход государства.
В Красноярском районе экс-глава сельского поселения осужден за воспрепятствование предпринимательству
Ирина Калягина встретилась с руководителями учреждений, реализующих образовательные программы в области культуры и искусства

13 августа 2025 14:58
221
В августе 5 учреждений региона перешли в ведение министерства культуры.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина встретилась с руководителями государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы в области культуры и искусства.

В августе 5 учреждений перешли в ведение министерства культуры:
Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, Самарское областное училище культуры и искусств, Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина, Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой, Тольяттинский колледж искусств имени Р.К. Щедрина.

«Я рада, что учреждения присоединились к нам. Это позволит выстроить единую систему и отраслевой подход в подготовке кадров для отрасли культуры и искусства.
Мы создаем под эту задачу отдел, который будет курировать эту работу, планируем выезды в каждое учреждение, чтобы ближе познакомиться с работой, коллективом учреждений, определить первоочередные задачи. Нам предстоит совместная серьёзная работа по техническому оснащению, ремонту зданий, подготовке кадров», - поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Такой подход позволит усилить качество подготовки специалистов и обеспечить более тесное взаимодействие между образовательными учреждениями и культурной сферой, что в свою очередь благоприятно отразится на развитии культурной среды в регионе.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

