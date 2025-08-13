Ирина Калягина встретилась с руководителями учреждений, реализующих образовательные программы в области культуры и искусства

221

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина встретилась с руководителями государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы в области культуры и искусства.



В августе 5 учреждений перешли в ведение министерства культуры:

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, Самарское областное училище культуры и искусств, Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина, Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой, Тольяттинский колледж искусств имени Р.К. Щедрина.



«Я рада, что учреждения присоединились к нам. Это позволит выстроить единую систему и отраслевой подход в подготовке кадров для отрасли культуры и искусства.

Мы создаем под эту задачу отдел, который будет курировать эту работу, планируем выезды в каждое учреждение, чтобы ближе познакомиться с работой, коллективом учреждений, определить первоочередные задачи. Нам предстоит совместная серьёзная работа по техническому оснащению, ремонту зданий, подготовке кадров», - поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.



Такой подход позволит усилить качество подготовки специалистов и обеспечить более тесное взаимодействие между образовательными учреждениями и культурной сферой, что в свою очередь благоприятно отразится на развитии культурной среды в регионе.

Фото: минкульт СО