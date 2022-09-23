211

Дирижёр Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Филиппо Десси (Италия-Россия) рассказал об участии в международном фестивале искусств «Шостакович. ХХ век» и произведениях исполняемой программы.



Концерты оркестра под управлением маэстро Десси (солистка – Мириам Пранди, виолончель) состоятся 24 сентября в 18:00 на сцене Тольяттинской филармонии, 25 сентября в 19:00 на сцене Самарской филармонии. Билеты от 200 рублей можно приобрести через сайт #ШостаковичОпераБалет, в том числе и по Пушкинской карте.

https://www.opera-samara.net/afisha/