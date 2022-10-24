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Артистов Самарской области приглашают принять участие в музыкальном конкурсе «В единстве мы Сильны!»

24 октября 2022 11:43
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Артистов Самарской области приглашают принять участие в музыкальном конкурсе «В единстве мы Сильны!»

Ежегодный Международный музыкальный открытый дистанционный (online) конкурс стран СНГ – «В единстве мы Сильны!» проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Конкурс состоится 20.11.2022г. и приурочен к государственному празднику, Дню народного единства, отмечаемого ежегодно в России 4 ноября, также являющегося днем празднования Дня воинской славы России, призывающий людей не только вспомнить знаковые исторические события, но и напомнить гражданам стран СНГ о важности межнационального сплочения. Ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться с трудностями, преодолеть препятствия и устранить разногласия между собой и бороться с внешнем врагом, посягающим на наши братские народы.

 

Основной целью Конкурса является

- поднятие престижа службы в вооруженных силах Российской Федерации.

- развитие и популяризация современного искусства, народного художественного творчества и культуры народов, населяющих постсоветское пространство, СНГ и Российскую Федерацию;

- пропаганда патриотизма через изучение истории Отечества, привлечение внимания к ней в рамках празднования Дня Российской Гвардии, как к одной из самых празднуемых дат, воспитывающих патриотические чувства граждан России, прививающей искреннее чувство гордости за нашу Великую Родину;

- привлечение внимания молодого поколения к исторически сложившимся отношениям между народами, как основой, сформировавшей культуру Великой и многоликой Руси, являющейся целостной системой мировоззренческих, морально-нравственных ориентиров, совершенно созидательных по своему характеру, в которой все проверено веками, сбалансировано историей;

- изучение истории развития дружественных, добрососедских и братских отношений во славу сохранения единых культурных традиций и преемственности поколений во благо сохранения мира на земле;

- популяризация идей и моральных принципов Единой и целостной Руси, как важнейшего субъекта духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина.

Задачи Конкурса:

  • Активизация гражданской позиции молодежи и подрастающего поколения на основе привлечения внимания к многовековым достижениям в области народного художественного творчества, народного фольклора, культуры и искусств;

  • Достойное восприятие достижений народного художественного творчества культуры и искусств народов, населяющих постсоветское пространство, СНГ и Российскую Федерацию, в области развития авторского, поэтического, вокального, музыкально-инструментального, хореографического, циркового и иного исполнительского искусства;

  • Творческое общение с коллегами из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья;

  • Стремление хранить и развивать лучшие традиции авторского, поэтического, вокального, музыкально-инструментального, хореографического, циркового и иного исполнительского искусства;

  • Признание и поддержка наиболее талантливых авторов, поэтов и исполнителей, работающих в жанре народного творчества;

  • Активное участие молодого поколения, в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания, на примере истории развития России;

  • Негативное отношение к экстремизму, национализму, фашизму, терроризму, и разжигание межнациональной розни;

  • Ежегодный выпуск видео альбомов лучших музыкальных произведений вокально-инструментального жанра, представляющих культурную ценность;

  • Улучшение социально-психологического климата в организованных коллективах детей и подростков, создание творческой атмосферы в молодежной среде;

  • Объединение творческих ресурсов региональных, межрегиональных и международных фестивалей и конкурсов, подобного рода, всех субъектов Российской Федерации, постсоветского пространства и СНГ.

К участию в Конкурсе приглашаются граждане всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и выше.

Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург,

Дата проведения: 20 ноября 2022г.

Начало: 13.00 час.

Дата подачи заявок: с 01 сентября 2022 года до 20 ноября 2022г. /включительно/

Теги: Акценты

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