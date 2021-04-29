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Жителю Самарской области отказали в займе и он отобрал деньги у пенсионерки

29 апреля 2021 10:56
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Жителю Самарской области отказали в займе и он отобрал деньги у пенсионерки

45-летний местный житель обвиняется в совершении хищения денежных средств у пенсионерки. Как следует из материалов уголовного дела, житель Большеглушицкого района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к 81-летней женщины, у которой попросил денег в долг.

Ранее мужчина уже занимал у сельчанки, но долг так не вернул, поэтому в повторном займе она ему отказала. По версии следствия, мужчина схватил жертву за шею, после чего испугавшаяся за свою жизнь женщина сказала, что отдаст имеющиеся денежные средства  - 5 тысяч рублей, которые находятся в кухонном шкафу. Забрав деньги, мужчина скрылся.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника. Мужчину задержали в гостях у его приятеля, где они распивали спиртные напитки.  

Обвиняемый признался в ограблении, пояснив, что часть денежных средства он потратил на приобретение алкоголя. В настоящее время обвиняемый возместил пострадавшей материальный ущерб.

Ему грозит лишение свободы на срок до  семи лет, сообщает облМВД.

Теги: грабеж криминал уголовное дело

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