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Жительницу Кинельского района задержали с запрещенным веществом, которое она прятала в нижнем белье

31 августа 2024 10:18
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Жительницу Кинельского района задержали с запрещенным веществом, которое она прятала в нижнем белье

В Самаре ранее не судимой и безработной жительнице Кинельского района Самарской области предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

В апреле текущего года сотрудникам Отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре поступила оперативная информация о том, что женщина 2005 года рождения может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе проверки полученных сведений предполагаемую злоумышленницу задержали возле гостиницы, расположенной на ул. Антонова-Овсеенко, где в присутствие понятых она добровольно выдала полицейским пакет с запрещенным веществом, который прятала в нижнем белье. Оперуполномоченные также обнаружили наркотик в ходе обыска по месту жительства женщины.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Установлено, что в свертках находилось более 50 грамм вещества, содержащего А-Пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

 

Теги: Стоп Наркотик

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