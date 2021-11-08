Жительнице Сызранского района предъявлено обвинение в кражах из частных домов

201

В июле 2021 года в сызранскую полицию обратилась местная жительница. Она сообщила полицейским, что из ее дома похищены вещи на сумму более 3 000 рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей произошедшего. При осмотре сотрудники полиции установили, что неизвестный злоумышленник проник в помещения путем взлома замка и похитил радиоприемник, телевизионную приставку, музыкальную колонку, кухонные принадлежности.

Женщина рассказала, что некоторое время она была в отъезде и об этом могли знать несколько человек.

Изучив круг знакомых потерпевшей, оперативники установили личность подозреваемой – безработной, ранее не судимой жительницы Сызранского района 1987 года рождения. Именно ее мама присматривала за домом в момент отъезда потерпевшей. Женщина знала, что дома никого нет. Ключами, которые оставила хозяйка родственницы, она пользоваться не стала. Похищенное имущество предполагаемая злоумышленница продала, а вырученные денежные средства потратила на покупку спиртного.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили причастность подозреваемой к совершению аналогичного преступления. В сентябре 2021 года в полицию поступило заявление от хозяина дома, который также использовался только в летнее время. По версии следствия, женщина путем взлома навесного замка, проникла в помещение и похитила водяной насос, удлинитель, электроинстркменты. Причиненный ущерб потерпевший оценил в сумму более 17 000 рублей. Похищенное подозреваемая также продала, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Сызранского района, СУ МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. Часть похищенного изъята.