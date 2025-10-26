Жительница Тольятти со своей подругой набрала займов на 8 млн рублей и перевела их аферистам

71

43-летняя жительница города познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. В переписке неизвестный «хвастал», что зарабатывает большие деньги на бирже и может научить и ее этому. Женщина одна проживала с ребенком. Работая на одном из предприятий, мечтала о смене деятельности на более оплачиваемую. Поэтому согласилась на предложение нового знакомого.

Как комментирует старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти майор юстиции Татьяна Феоктистова:

«Женщина взяла кредит в банке в размере 2 500 000 рублей. Все денежные средства перевела на указанный аферистом счет с целью якобы на покупки драгоценных металлов. Мужчина убедил тольяттинку, что совсем скоро ее ждет многомиллионная прибыль. Единственное условие - найти еще деньги. Приятель предложил привлечь к заработку знакомых женщин. В итоге тольяттинка продала свою квартиру за 3 000 000 рублей и убедила подругу взять кредит в размере еще 2 500 000 рублей. Когда приятель с сайта знакомств перестал выходить на связь, женщины поняли, что их обманули. Они обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела».