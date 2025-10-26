Я нашел ошибку
Главные новости:
Жительница Тольятти со своей подругой набрала займов на 8 млн рублей и перевела их аферистам
Жительница Тольятти со своей подругой набрала займов на 8 млн рублей и перевела их аферистам
Охраняющие Кремль от ворон хищные птицы сменили место жительства из-за туристов
Охраняющие Кремль от ворон хищные птицы сменили место жительства из-за туристов
Смертельное ДТП в Ставропольском районе
Смертельное ДТП в Ставропольском районе
День работника суда в РФ будут отмечать 5 ноября
День работника суда в РФ будут отмечать 5 ноября
Минобрнауки: 35% мигрантов не сдали тест по русскому с первой попытки
Минобрнауки: 35% мигрантов не сдали тест по русскому с первой попытки
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
«Ашан» зарегистрировал в РФ товарный знак в виде красного птенца
«Ашан» зарегистрировал в РФ товарный знак в виде красного птенца
С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары
С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительница Тольятти со своей подругой набрала займов на 8 млн рублей и перевела их аферистам

26 октября 2025 12:23
71
Жительница Тольятти со своей подругой набрала займов на 8 млн рублей и перевела их аферистам

43-летняя жительница города познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. В переписке неизвестный «хвастал», что зарабатывает большие деньги на бирже и может научить и ее этому.  Женщина одна проживала с ребенком.  Работая на одном из предприятий, мечтала о смене деятельности на более оплачиваемую. Поэтому согласилась на предложение нового знакомого.

Как комментирует старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти майор юстиции Татьяна Феоктистова:

«Женщина  взяла кредит в банке в размере 2 500 000 рублей. Все денежные средства перевела на указанный аферистом счет с целью якобы на покупки драгоценных металлов. Мужчина убедил тольяттинку, что совсем скоро ее ждет многомиллионная прибыль. Единственное условие -  найти еще деньги. Приятель предложил привлечь к заработку знакомых женщин. В итоге тольяттинка продала свою квартиру за 3 000 000 рублей и убедила подругу взять кредит в размере еще 2 500 000 рублей. Когда приятель с сайта знакомств перестал выходить на связь, женщины поняли, что их обманули. Они обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела».

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенники выманивают коды авторизации с маркетплейсов для оформления микрозаймов
25 октября 2025, 10:27
Мошенники выманивают коды авторизации с маркетплейсов для оформления микрозаймов
Об этом предупредили в пресс-центре МВД России. В стране
365
86-летнего пенсионера обманули в Самарской области мошенники
24 октября 2025, 12:16
86-летнего пенсионера обманули в Самарской области мошенники
Он лишился 350 тысяч рублей.  Криминал
357
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
23 октября 2025, 12:39
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.  Криминал
392
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
163
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
362
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
350
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
469
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
466
Весь список