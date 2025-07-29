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Жительница Самары потеряла 86 000 рублей под видом инвестиций из-за мошенников

29 июля 2025 11:50
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Жительница Самары потеряла 86 000 рублей под видом инвестиций из-за мошенников

47-летняя жительница Самары хотела приумножить свои сбережения, но вместо этого лишилась почти 86 000 рублей. 

Мошенники предложили ей «выгодные инвестиции», пообещав высокий доход. Доверившись, женщина перевела деньги, после чего злоумышленники исчезли.  

Спустя некоторое время самарчанка поняла, что связалась с мошенниками и незамедлительно обратилась в полицию. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Полицейский предупреждают: Как не стать жертвой?

Проверяйте компании – инвестиционные платформы должны быть лицензированы (например, у Банка России).  Не верьте «гарантированной» прибыли – если доходность слишком высокая, это обман.  

Не переводите деньги незнакомцам – настоящие брокеры не просят платежи на карты физлиц или через криптовалюты.  

Консультируйтесь с финансовыми экспертами – перед вложениями изучите отзывы и официальные источники.  

Помните: если вас уговаривают срочно вложить деньги или сулят «уникальный шанс» – это 99% мошенничество.  

 

Теги: Мошенники

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