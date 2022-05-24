Жительница Похвистнево в алкогольном опьянении похитила автомобиль у попутчика и совершила ДТП

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В дежурную часть межмуниципального отдела полиции за помощью обратился житель города Похвистнево 1975 года рождения, который пояснил, что решил подвезти незнакомую женщину, которая «голосовала» на трассе, а когда в пути он ненадолго зашел в магазин, расположенный в селе Старопохвистнево Самарской области, попутчица исчезла вместе с автомобилем.

На розыск транспортного средства незамедлительно ориентировали личный состав отдела полиции и ближайшие автопатрули.

Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. Во время осмотра места происшествия и опроса заявителя полицейским поступила информация о ДТП, совершенном в этом же селе: на автомобиле, схожем по описанию с разыскиваемым транспортным средством, женщина совершила наезд на ограждение частного домовладения.

Сотрудники полиции на месте дорожно-транспортного происшествия задержали жительницу города Похвистнево 1984 года рождения.

Задержанная пояснила сотрудникам полиции, что завладела чужим автомобилем, чтобы добраться домой, но по пути не справилась с управлением, в результате чего совершила аварию. Полицейские предположили, что угонщица находится в нетрезвом состоянии и предложили ей пройти медицинское освидетельствование. Исследование показало, что женщина действительно находится в алкогольном опьянении.

В отношении ранее не судимой местной жительницы сотрудниками полиции составлены и направлены в суд для рассмотрения административные материалы, предусмотренные ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами) и ч.1 ст.12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями).

Отделом дознания МО МВД России «Похвистневский» в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Автомобиль передан законному владельцу.