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Жительница Похвистнево дважды ударила сожителя ножом и вызвала "скорую"

26 июля 2022 13:39
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Жительница Похвистнево дважды ударила сожителя ножом и вызвала скорую

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы.

По версии следствия, 29 января 2022 года обвиняемая совместно со своим сожителем находилась в доме по месту их проживания, расположенном по улице Льва Толстова города Похвистнево, где пара распивала спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве оскорблений обвиняемой потерпевшим на фоне ревности, женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине не менее двух ударов, после чего ушла в другую комнату. Вернувшись к потерпевшему через некоторое время,  обвиняемая увидела, что мужчина потерял много крови, после чего вызвала сотрудников скорой помощи. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где в последствии скончался.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в связи с чем оно с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.

Теги: Убийство Уголовное дело

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