Жительница Отрадного квартиру и все деньги отдала мошенникам

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В отдел полиции города Отрадный обратилась 62-летняя местная жительница с заявлением о хищении свыше 2 млн рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшей позвонила неизвестная, представилась сотрудником правоохранительных органов и убедила женщину, что по ее доверенности преступник получил кредит и направил денежные средства для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств. Чтобы не стать сообщницей и поймать его, необходимо взять встречные кредиты, а если суммы не хватит - продать жилплощадь за любую цену, т.к. деньги и квартиру ей после «спецоперации» вернут. По этой же причине, как поясняла неизвестная, все деньги надо перечислить на специальные расчетные счета. Для подтверждения своих слов, злоумышленница выслала потерпевшей в месенджере фотографию своего «служебного удостоверения».

Пенсионерка связалась с рекомендованным ей мошенниками риэлтором и оформила сделку по продаже собственности. Жительнице Самарской области покупателями квартиры были переданы денежные средства в размере 1,8 млн рублей, которые она перевела на лицевые счета, указанные мошенниками. Так же она взяла кредиты в различных организациях на общую сумму свыше 200 тысяч рублей и перевела их на "безопасный счет".

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись!