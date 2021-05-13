Жительница Октябрьска из-за мошенника лишилась лишилась свыше 2 миллионов рублей

Остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров.
Не доверяйте сомнительным сайтам, тем более не переводите денежные средства и не сообщайте персональные данные!
Жительница г. Октябрьска 1988 года рождения ввела персональные данные и номер телефона на интернет-сайте.
На следующий день ей поступил телефонный звонок с неизвестного номера, зарегистрированного в Московской области. Незнакомец, представился девушке, которая работает продавцом в магазине косметики, специалистом с сайта и объяснил порядок вкладывания денежных средств в криптовалюту для получения прибыли с продаж.
Девушка, действуя согласно указаниям «менеджера», переводила в течение месяца денежные средства на указанные мошенником расчетные счета. В результате она лишилась свыше 2 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.