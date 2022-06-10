Жительница Новокуйбышевска взяла кредит в 830 тысяч для мошенника

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В дежурную часть полиции Новокуйбышевска с заявлением о мошенничестве обратилась 48-летняя местная жительница, работающая продавцом-кассиром в супермаркете.

Заявительница рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, который представился менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений. Звонивший мужчина сообщил, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит.

Для отмены операции необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Женщина не раздумывая пошла в ближайший банк и взяла в кредит 862 тысячи рублей. Находясь в банковском учреждении, обратила внимание на памятки, размещенные полицейскими, вспомнила слова сотрудников полиции, которые проводили с ней профилактические беседы, рассказывая о различных видах мошенничества и способах защиты от злоумышленников. Поняв, что ее пытаются обмануть, обратилась за помощью в ближайший отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к попытке совершения хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Чтобы убедиться в безопасности счета, самостоятельно перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты, либо обратитесь в ближайшее отделение банка.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.