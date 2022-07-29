Жительница Крутых ключей осуждена за преступление в отношении своих малолетних детей

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Следствием и судом установлено, что 10 августа 2021 года в ночное время осужденная на почве неприязненных отношений к своим малолетним сыновьям 2018 и 2020 годов рождения, вызванных нежеланием осуществлять их воспитание, оставила детей одних без присмотра в квартире, расположенной в одном из жилых домов микрорайона Крутые ключи Красноглинского района города Самары, более чем на сутки. При этом, младшего ребенка она посадила в детское кресло-качалку, зафиксировав ремнями безопасности. Своими действиями женщина лишила ребенка возможности двигаться, в следствии чего мальчик, неспособный самостоятельно обеспечивать процессы жизнедеятельности, погиб. Его старший брат был обнаружен в истощенном состоянии. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится с бабушкой, обвиняемая лишена родительских прав.

В ходе следствия также было установлено, что осужденная систематически оставляла детей одних дома без присмотра, не обеспечивала их должным питанием и уходом, безразлично и пренебрежительно относилась к ним, подвергая тем самым их здоровье и жизнь опасности. Данное поведение негативно сказалось на психическом и физическом развитии малолетних детей.Судом женщина признана виновной в совершении указанных преступлений, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Кроме того судом удовлетворен иск о компенсации морального вреда, причинённого произошедшим старшему ребёнку и его опекуну, в размере 510 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает СУ СК.