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Жительница Красноглинского района решила пригрозить мошеннику, но лишилась денег

28 декабря 2024 09:18
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Жительница Красноглинского района решила пригрозить мошеннику, но лишилась денег

В мессенджере 25-летней сотруднице одного из заводов поступило сообщение от подруги. Открыв диалог, девушка увидела изображение с пожеланием хорошего рабочего дня. Смутившись, что более в переписке ничего не было, она свернула приложение и решила уточнить у знакомой, зачем та завела новый профиль в сети. Выяснив, что это смс прислал ей неизвестный, жительница Красноглинского района решила ответить на него и пригрозить, что передаст данные незнакомца в органы внутренних дел.

Как только девушка случайно при нажатии для ответа на сообщение все же открыла изображение, на ее смартфон тут же началась установка вредоносной программы, а затем произошло списание с банковского счета более 70 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенника, она незамедлительно обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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