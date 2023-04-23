Жительница Краснодарского края подозревается в мошенничестве в отношении 88-летней пенсионерки в Самаре

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В апреле текущего года в полицию обратилась 88-летняя жительница г. Самара и сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у нее сбережения - 150 000 рублей.

В ходе опроса заявительницы сотрудники полиции выяснили, что поздно вечером на телефон пожилой женщины позвонил якобы ее внук и сообщил, что попал в ДТП, и ему срочно необходимы денежные средства. Растерянная пенсионерка передала свои сбережения незнакомке, которая пришла к ней домой. Только после передачи наличных пожилая женщина перезвонила внуку и поняла, что стала жертвой мошенников.

Полицейские установили личность и место возможного нахождения злоумышленницы, забравшей у пенсионерки деньги. Оперативники задержали подозреваемую на территории областного центра. Полицейским пояснила, что решила найти себе подработку. Из сети Интернет она узнала о работе курьером в Самаре и связалась с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что ее обязанность – забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные расчётные счета. Ранее не судимая 19-летняя жительница Новороссийска, подтвердила следователям, что знала о незаконности данного способа заработка, однако согласилась на предложенные условия.

В отношении подозреваемой Следственным Управлением Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В настоящее время продолжается выяснение всех подробностей произошедшего, проверка подозреваемой на причастность к аналогичным преступлениям на территории города и установление лиц, причастных к совершению данного факта преступной деятельности.

Самарские полицейские напоминают, что в случае, если вам позвонили с неизвестного номера и сообщили, что ваш родственник попал в беду, и указывают сумму за благополучное разрешение ситуации, то, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам!