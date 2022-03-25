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Жительница Чапаевска пыталась убить свою мать

25 марта 2022 13:52
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Жительница Чапаевска пыталась убить свою мать

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы города Чапаевска.

По версии следствия, 16 декабря 2021 года между обвиняемой и ее матерью на фоне продолжительной ссоры возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла последней несколько ударов кухонным топориком, найденным на кухне. Довести свой преступный умысел, направленный на причинение смерти родственнице, обвиняемая не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как потерпевшая смогла покинуть место происшествия, после чего ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе следствия, обвиняемая пояснила, что мотивом совершения преступления явились постоянные конфликты с матерью на почве разногласий по воспитанию ее малолетних детей и давние обиды. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, собщает СУ СК.

Теги: Уголовное дело

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