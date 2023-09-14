Житель Жигулевска занимался культивированием конопли на балконе съемной квартиры

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Сотрудники О МВД России по г. Жигулевску, получив от граждан с активной жизненной позицией информацию о причастности местного жителя к незаконному обороту наркотиков, обнаружили в его съёмной квартире, расположенной на ул. Репина, оборудованное место для культивирования конопли.

В присутствии понятых полицейские изъяли в тазу на балконе вещество растительного происхождения зеленого цвета и 7 кустов растений. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является наркосодержащим растением конопля, общей массой около 30 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

Полицейские установили, что выращивал растения ранее не судимый 28-летний местный житель. В ходе опроса задержанный пояснил, что культивировал коноплю для собственного употребления, без последующей цели сбыта. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Полицейские напоминают о том, что граждане, обладающие какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, хранении, изготовлении, перевозке, сбыте наркотических средств, в любое время могут обратиться по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22, либо 102 (с мобильных номеров), конфиденциальность гарантируется.