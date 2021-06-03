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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Жигулевска уличен в сбыте наркотиков бесконтактным способом

3 июня 2021 11:27
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Житель Жигулевска уличен в сбыте наркотиков бесконтактным способом

В ноябре прошлого года к полицейским поступила оперативная информация о том, что житель Жигулевска 1975 года рождения может заниматься сбытом запрещенных средств. Полицейские задержали на территории г. Самары подозреваемого, а в ходе проведения осмотра квартиры и гаража, принадлежащих мужчине, в присутствии понятых, обнаружили и изъяли 94 свертка с порошкообразным веществом и таблетками темно-серого цвета.

В результате проведённого исследования в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области установлено, что изъятое является психотропным веществом амфетамин общей массой 172,69 грамм, наркотическим средством метамфетамин общей массой 11,60 грамм и наркотическим средством производное N-метилофедрона общей массой  9,60 грамм. По версии стражей порядка мужчина собирался реализовывать наркотические средства посредством «тайников-закладок».

В ходе осмотра сотового телефона, изъятого у подозреваемого, сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по г. Жигулевску обнаружили информацию с описанием участков местности и географическими координатами. В результате проведенных мероприятий правоохранители обнаружили на территории гаражных массивов города Жигулевска 26 закладок с наркотическим веществом. Изъятое направлено на исследование, которым установлено, что в свертках находились: N-метилофедрон, метамфетамин, каннабис (марихуана), общей массой более 224 грамм. Оперативники установили, что злоумышленник нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Задержанный признал свою вину.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина приобретал запрещенные вещества через сеть Интернет для дальнейшего незаконного сбыта лицам, употребляющим наркотические средства и психотропные вещества. Теперь ему предстоит ответить перед судом, сообщает облМВД.

Теги: наркоторговля Стоп Наркотик

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