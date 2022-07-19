Житель Жигулевска убил женщину в свой день рождения

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В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1967 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 5 мая 2022 года обвиняемый совместно со своей сожительницей находись в квартире по месту жительства, расположенной в одном из многоквартирных домов по Механическому переулку города Жигулевска, где распивали спиртные напитки по случаю дня рождения мужчины. Далее между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес женщине не менее 34 ударов в область расположения жизненно-важных органов, в том числе по голове и туловищу. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд, сообщает СУ СК.