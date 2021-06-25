Житель Тулы, ставший миллионером по ошибке, получил реальный срок

Я нашел ошибку
Главные новости:
В филиалах УИИ для подростков и их родителей организованы лекции, профилактические беседы, различные тренинги. 
В УИИ Самарской области провели «родительский день»
Соотношение расходов пользователей онлайн-сервиса Сбера по управлению личными финансами «Анализ финансов» с возрастом меняется.
Сбер изучил, на что тратит и копит молодежь
В ночь на 25 июня нанесение разметки стартовало на недавно обновленной улице Аэродромной.
На самарских дорогах продолжается нанесение разметки
Персонал вакцинируют без отрыва от производства .
В самарском депо «ТТУ» дважды в неделю работает мобильный пункт вакцинации
Следователи работают по делу о столкновении катера с депутатами с лодкой на Волге.
Директора Жигулевского заповедника уволили после столкновения катера с лодкой на Волге
"Настоятельно прошу вас соблюдать меры безопасности на воде и выбирать для купания оборудованные городские пляжи."
Елена Лапушкина прокомментировала ограничения купания на неофициальных пляжах 
Им стал студент 2 курса Института клинической медицины СамГМУ.
Прививку от коронавируса сделал 500-тысячный житель Самарской области
Пока не вакцинировался из-за очень высокого титра и наличия Т-клеточного иммунитета после болезни.
Песков намерен привиться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.17
-0.16
EUR 86.19
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музей «Детская картинная галерея» приглашает посетить открытие выставки «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2021»
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Тулы, ставший миллионером по ошибке, получил реальный срок

25 июня 2021 13:59
153
Житель Тулы, ставший миллионером по ошибке, получил реальный срок

Житель Тулы, который украл у банка 95 миллионов рублей из-за технической ошибки в мобильном приложении и накупил недвижимости и машин, приговорен к шести годам колонии, сообщает судебный департамент Тульской области.

Ранее сообщалось, что мужчина, используя техническую ошибку в программном обеспечении при проведении банком ВТБ транзакций, с 31 мая по 1 июня 2020 года провел 220 операций по зачислению на свою банковскую карту более 95 миллионов рублей, принадлежащих банку. На эти деньги, отмечает департамент, он купил три квартиры по договору долевого участия, две иномарки, путевки для отдыха за границей. В ходе следствия мужчина вернул банку чуть более 39 миллионов рублей.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Отмечается, что по делу о легализации (отмывании) денег суд оправдал обвиняемого.

Наложен арест на имущество, принадлежащее осужденному, сообщает РИА Новости.

Теги: миллионер уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Самарской области украл инструмент на 80 тысяч рублей
25 июня 2021, 09:45
Житель Самарской области украл инструмент на 80 тысяч рублей
С помощью неравнодушных граждан полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого в краже и задержать его Криминал
178
Росгвардейцы задержали злоумышленников, вооруженных гвоздодерами и кувалдой
24 июня 2021, 10:50
Росгвардейцы задержали злоумышленников, вооруженных гвоздодерами и кувалдой
Инцидент произошел в Чапаевске. Происшествия
275
Тольяттинская медсестра перевела мошеннику более 211 тысяч рублей
22 июня 2021, 11:09
Тольяттинская медсестра перевела мошеннику более 211 тысяч рублей
Она хотела спасти свои деньги. Криминал
392
В центре внимания
Резкий скачок: 166 заболевших коронавирусом в Самарской области за сутки
25 июня 2021  13:25
Резкий скачок: 166 заболевших коронавирусом в Самарской области за сутки
308
В выходные дни мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной
25 июня 2021  11:26
В выходные дни мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной
221
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной Президента России
25 июня 2021  11:11
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной Президента России
202
Самарские леса снова закрыли для посещения
25 июня 2021  10:14
Самарские леса снова закрыли для посещения
242
 Временное ограничение движения транспорта вводится на ряде самарских дорог
25 июня 2021  09:55
 Временное ограничение движения транспорта вводится на ряде самарских дорог
223
Весь список