Житель Тулы, ставший миллионером по ошибке, получил реальный срок

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Житель Тулы, который украл у банка 95 миллионов рублей из-за технической ошибки в мобильном приложении и накупил недвижимости и машин, приговорен к шести годам колонии, сообщает судебный департамент Тульской области.

Ранее сообщалось, что мужчина, используя техническую ошибку в программном обеспечении при проведении банком ВТБ транзакций, с 31 мая по 1 июня 2020 года провел 220 операций по зачислению на свою банковскую карту более 95 миллионов рублей, принадлежащих банку. На эти деньги, отмечает департамент, он купил три квартиры по договору долевого участия, две иномарки, путевки для отдыха за границей. В ходе следствия мужчина вернул банку чуть более 39 миллионов рублей.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Отмечается, что по делу о легализации (отмывании) денег суд оправдал обвиняемого.

Наложен арест на имущество, принадлежащее осужденному, сообщает РИА Новости.