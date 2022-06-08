Житель Тольятти ограбил женщину и выкинул продукты из ее сумки

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В полицию Тольятти обратилась за помощью местная жительница 1960 года рождения, которая рассказала полицейским, что, когда она накануне вечером находилась в подъезде одного из домов, расположенных на ул. Жилина, неизвестный выхватил из ее рук сумку и скрылся.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Оперативники изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в подъезде, проверили на причастность к происшествию лиц, живущих неподалеку и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники получили информацию, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков местный житель 1977 года рождения. Мужчину задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что ему нужны были денежные средства, поэтому он пошел на преступление, а когда увидел в сумке продукты и мелкий хозяйственный товар, то выкинул похищенное в мусоропровод.

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.