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Житель села Шигоны задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств

19 мая 2024 11:48
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Житель села Шигоны задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о причастности жителя села Шигоны 1991 года рождения к незаконному обороту запрещённых веществ.
С целью проверки информации оперативники выехали по месту жительства гражданина, где в присутствии понятых и с согласия собственника провели обследование жилого дома мужчины. В надворных постройках, полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток и полиэтиленовый пакет, в которых находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета в высушенном состоянии.
Изъятое сотрудники полиции направили в ЭКО МУ МВД России «Сызранское». Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркосодержащим растением конопля.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции, для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный пояснил, что растения собрал на пустыре и высушил для собственного употребления, без последующей цели сбыта. Ранее молодой человек к уголовной, административной ответственности не привлекался.
Следственным управлением межмуниципального управления МВД России «Сызранское» в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере), возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: Стоп Наркотик

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