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Житель Самары, приобретая бассейн через Интернет, стал жертвой обмана

24 мая 2022 10:48
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Житель Самары, приобретая бассейн через Интернет, стал жертвой обмана

35-летний житель Самары,  решил подготовиться к лету и заранее купить бассейн. В середине мая он в социальной сети нашел заманчивое объявление и связался с продавцом. Позже покупателю в мессенджере прислали ссылку. Пройдя по ней, он ввел в прилагаемой форме данные своей банковской карты. После оплаты заказа на сумму 13600 рублей мужчина попытался узнать дату поставки товара, но  «менеджеры» магазина на связь не вышли. Когда прошло время, а товар так и не пришел, житель Самары обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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