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Житель Самары "инвестировал" в мошенника более 1,2 млн рублей

20 января 2022 11:50
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Житель Самары "инвестировал" в мошенника более 1,2 млн рублей

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают приумножить денежные средства путем участия в инвестиционных проектах.

К сотрудникам полиции за помощью обратилась 48-летний житель Самары, работающий экономистом в энергетической компании.

Он сообщил, что неизвестный, который представился брокером, используя сотовую связь и Интернет, предложил ему заработать. Для этого надо было вложить денежные средства в один из «удачных» инвестиционных проектов. В результате общения с «инвестором» потерпевший перевел на указанные им счета 1 220 000р., после чего аферист перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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