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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области перевозил более килограмма наркотика

4 декабря 2024 13:27
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Житель Самарской области перевозил более килограмма наркотика

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлена причастность безработного жителя региона Рябова, 1997 г.р., к межрегиональным поставкам наркотических средств в особо крупном размере.

В мае 2024 года злоумышленник задержан с поличным сотрудниками УФСБ в момент перевозки наркотических средств. В ходе проведенных обследований транспортного средства и места проживания подозреваемого обнаружено и изъято из незаконного оборота более килограмма наркотического средства мефедрон. Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Приговором Октябрьского районного суда г. Самары Рябов С.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.228.1 УК РФ,
 с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 9 лет и 10 месяцев
 с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

 

Теги: Стоп Наркотик

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