Житель поселка Петра Дубрава приговорен к 8 годам колонии за убийство супруги гвоздодером

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Прокурор Самарской области поддержал государственное обвинение в Волжском районном суде по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в убийстве.

Судом установлено, что в феврале 2023 года рано утром между супругами, проживавшими в одной из квартир дома по ул. Физкультурной в п. Петра-Дубрава, произошла ссора на почве ревности. В ходе выяснения отношениий муж нанес жене металлическим гвоздодером не менее 13 ударов в область расположения жизненно важных органов. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Приговором суда с учетом мнения прокурора подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Судом удовлетворены исковые требования прокурора удовлетворены. С подсудимого в пользу несовершеннолетнего сына погибшей взыскано в качестве возмещения морального вреда 3 млн рублей, в пользу отца женщины – 1 млн рублей.

Приговор в законую силу не вступил, сообщает облпрокуратура.