Житель Пестравского района хранил наркотики в бане

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Сотрудникам отделения по контрою за оборотом наркотиков ОМВД России по Пестравскому району в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью" поступила информация о том, что 45-летний житель села Идакра может быть причастен к незаконному обороту наркотических веществ.

В ходе проведения оперативных мероприятий информация подтвердилась.

Во время осмотра дома, где проживает мужчина, и надворных построек полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли в бане вещество растительного происхождения и семена растений. Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Согласно результатам экспертизы, изъятое является наркотическими средствами конопля массой 40 граммов и марихуана массой более 5 граммов.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что использовал наркотикосодержащие растения для личного употребления, без цели сбыта. По данным полицейских, злоумышленник ранее уже привлекался к ответственности за культивацию наркосодержащих растений.

Возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.