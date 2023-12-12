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Житель Кинеля выбросил наркотик прямо на остановке

12 декабря 2023 10:30
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Житель Кинеля выбросил наркотик прямо на остановке

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в городе Кинель. На остановке общественного транспорта «Детская поликлиника» стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, который вел себя неадекватно и, судя по внешнему виду, находился в состоянии опьянения. Увидев служебный автомобиль росгвардейцев, мужчина достал из кармана сверток, замотанный в черную изоленту, и выкинул его.

Патрульные задержали местного жителя 1986 года рождения, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного своим коллегам из полиции. Согласно заключению экспертов, в выброшенном свертке находился наркотик синтетического происхождения. Масса «соли» составляла 0,75 грамма. В отношении жителя Кинеля, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Теги: Росгвардия Стоп Наркотик

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