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Житель Елховского района украл из дачного дома телевизор, пульт к нему и две банки пива

28 августа 2022 10:56
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Житель Елховского района украл из дачного дома телевизор, пульт к нему и две банки пива

В ОМВД России по Елховскому району поступило сообщение о взломе входной двери частного дома, расположенного в одном из сел Самарской области, используемого в летнее время в качестве дачи.

Полицейские установили, что из дома пропал телевизор, пульт к нему и две банки пива.

На место преступления в составе следственно-оперативной группы выехал инспектор-кинолог со  своей служебной собакой, которая уверено взяла след и привела полицейских к дому 39-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. В ходе опроса мужчина признал вину в совершении противоправного деяния. Полицейские провели осмотр его жилища, обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – монтировку, похищенный телевизор, в мусорном баке нашли пустые пивные банки.

У подозреваемого получены образцы следов пальцев рук и слюны.

В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области установили: след пальца руки, обнаруженный на москитной сетке, оставлен большим пальцем левой руки подозреваемого; след обуви, изъятый на месте происшествия идентичен следам его обуви; на пивных банках обнаружена ДНК злоумышленника.

Суд счел достаточными доказательства, собранные следователями, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Кража

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