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В Волжском районе машину украли от дома, чтобы сдать на металлолом

20 апреля 2023 10:42
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В Волжском районе машину украли от дома, чтобы сдать на металлолом

В полицию по Волжскому району за помощью обратился местный житель 1991 года рождения, который сообщил о пропаже принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ 21063», припаркованного возле одного из домов в Волжском районе. Сумму причиненного ущерба заявитель оценил в 68 000 рублей.

Сотрудник дежурной части уточнил у мужчины модель, цвет, регистрационный номер. После чего ориентировал на розыск личный состав полиции, и направил по указанному адресу ближайшие автопатрули, а также сотрудников следственно-оперативной группы.

В ходе осмотра места происшествия, полицейские установили камеры видеонаблюдения, в зону видимости которых входит место совершения противоправного деяния. При просмотре записей, на которых запечатлён факт хищения, полицейские установили, что к противоправному деянию могут быть причастны двое молодых людей, которые отбуксировали с места парковки похищенное транспортное средство при помощи автомобиля «ВАЗ-21102». По цифровому значению госномера буксирующего транспортного средства сотрудники полиции установили контактные данные владельца и незамедлительно направились по адресу его регистрации по месту жительства, где во дворе дома обнаружили похищенный автомобиль. Предполагаемый злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе ранее не судимый местный житель 2003 года рождения вину в содеянном признал и пояснил полицейским, что противоправные действия осуществлял совместно с приятелем. Автомобиль похитили с целью сдачи его в пункт приема металлолома, а денежные средства планировали потратить на личные нужды. Сотрудники полиции задержали второго предполагаемого злоумышленника – 20-летнего жителя г. Самара, который также не стал отрицать своей причастности к произошедшему.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Теги: Кража

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