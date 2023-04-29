Командированный астраханец украл телефон в Сызрани

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Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.

В ноябре прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась местная жительница 1950 года рождения с просьбой оказать содействие в розыске принадлежащего ей сотового телефона. Сумму материального ущерба заявительница оценила в 33 000 рублей.

При опросе потерпевшая пояснила полицейским, что последний раз по сотовому телефону разговаривала с дочерью, находясь в одной из аптек города. Вернувшись домой, через несколько часов, пенсионерка обнаружила пропажу. Попытка дозвонится на свой абонентский номер не увенчалась успехом, телефон был отключен, после чего женщина обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции опросили персонал аптеки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении пункта продаж, на которых запечатлен момент противоправных действий. Зашедший в фармацевтическую точку мужчина, обнаружив на прилавке сотовый телефон, сначала накрыл его своим портмоне, а затем, завершив покупку, убрал чужой гаджет вместе со своим кошельком в свой карман и вышел из аптеки, откуда уехал за рулем автомобиля.

Полицейские по цифровому значению госномера и его марки установили владельца транспортного средства, им оказался житель Астраханской области 1962 года рождения.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили возможные места нахождения подозреваемого, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. В ходе опроса мужчина признал свою вину полностью и пояснил полицейским, что находится в г. Сызрань в длительный командировке, похищенный сотовый телефон планировал подарить внучке, а от сим - карты избавился, как только вышел из аптеки.

Мужчину ждет суд. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.