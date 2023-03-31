Я нашел ошибку
Главные новости:
30 марта в конгресс-центре технопарка «Жигулевская долина» состоялся Второй инвестиционный форум Поволжья.
В «Жигулевской долине» обсудили инвест-тренды региона
Объявлен желтый уровень опасности.
1 апреля в Самарской области ожидается усиление ветра
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.
В губернии в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил динамично развивающиеся предприятия Жигулевска.
Инвестиционные программы и инструменты поддержки обсудили с производителями Жигулевска
над каждым вторым россиянином шутили 1 апреля
Над каждым вторым россиянином шутили 1 апреля
ЕС не намерен пересматривать потолок цен на российскую нефть
Игры 1/8 финала официальной Лиги МС КВН «Самара»
Состоятся игры 1/8 финала официальной Лиги МС КВН «Самара»
В Тольятти созданы первые сервисные студенческие отряды
В Тольятти созданы первые сервисные студенческие отряды
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.09
0.11
EUR 83.76
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Рахманиновская весна пройдет в Самаре
День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом «Культура. Вызовы времени» с участием федеральных спикеров
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жигулевец искал на территории гаражного массива тайник с наркотиком

31 марта 2023 09:35
125
Жигулевец искал на территории гаражного массива тайник с наркотиком

В марте текущего года во время несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД О МВД России по г. Жигулевску на территории гаражного массива в Отважном проезде обратили внимание на мужчину, который что-то искал возле гаражных ворот, а при виде полицейских заметно занервничал и поторопился уйти. Полицейские решили проверить у него документы.

Во время беседы с сотрудниками полиции мужчина противоречиво отвечал на вопросы.   В ходе личного досмотра в присутствии понятых, у 52-летнего безработного местного жителя, обнаружили и изъяли сотовый телефон, в котором содержалась информация с координатами закладки. В результате обследования участка местности вентиляционной трубе полицейские обнаружили и изъяли сверток в термоусадочной трубки с веществом белого цвета.  Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в свертке находилось наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой 0, 200 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что приобрел наркотик через интернет-магазин для личного употребления, без цели сбыта, но не успел забрать из тайника-закладки.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
женщина в наркотическом опьянении и с наркотиками задержана в Отрадном
30 марта 2023, 10:23
Женщина в наркотическом опьянении и с наркотиками задержана в Отрадном
В ходе опроса она пояснила, что наркотик приобрела для личного употребления, без цели сбыта. Происшествия
319
В Сергиевском районе у любителя марихуаны нашли в кармане наркотики
29 марта 2023, 11:50
В Сергиевском районе у любителя марихуаны нашли в кармане наркотики
Мужчина пояснил, что хранил наркосодержащее растение для личного употребления, без цели сбыта.  Криминал
423
В Самарской области благодаря бдительности граждан изъяли почти 500 г наркотиков
29 марта 2023, 09:54
В Самарской области благодаря бдительности граждан изъяли почти 500 г наркотиков
Подведены итоги первого этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Криминал
405
В центре внимания
Опубликованы дни выплат детских пособий
31 марта 2023  13:14
Опубликованы дни выплат детских пособий
113
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
31 марта 2023  11:00
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
286
На совещании обсудили мероприятия, которые планируется провести в ходе юбилейного Грушинского, а также развитие инфраструктуры на территории Мастрюковских озер.
30 марта 2023  22:58
Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина
1035
Основными темами совещания стали подготовка к предстоящим совместным мероприятиям с белорусской стороной и развитие новых направлений сотрудничества.
30 марта 2023  16:59
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию сотрудничества Самарской области с Республикой Беларусь
397
Самара на три дня превратится в танцевальную столицу России
30 марта 2023  13:53
Самара на три дня превратится в танцевальную столицу России
743
Весь список