Жигулевец искал на территории гаражного массива тайник с наркотиком

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В марте текущего года во время несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД О МВД России по г. Жигулевску на территории гаражного массива в Отважном проезде обратили внимание на мужчину, который что-то искал возле гаражных ворот, а при виде полицейских заметно занервничал и поторопился уйти. Полицейские решили проверить у него документы.

Во время беседы с сотрудниками полиции мужчина противоречиво отвечал на вопросы. В ходе личного досмотра в присутствии понятых, у 52-летнего безработного местного жителя, обнаружили и изъяли сотовый телефон, в котором содержалась информация с координатами закладки. В результате обследования участка местности вентиляционной трубе полицейские обнаружили и изъяли сверток в термоусадочной трубки с веществом белого цвета. Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в свертке находилось наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой 0, 200 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что приобрел наркотик через интернет-магазин для личного употребления, без цели сбыта, но не успел забрать из тайника-закладки.

Возбуждено уголовное дело.