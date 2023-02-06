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Замглавы Банка России предупредил о новом мошенничестве с QR-кодами

6 февраля 2023 09:29
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Замглавы Банка России Зубарев предупредил о новом мошенничестве с QR-кодами

Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян с помощью QR-кодов, размещенных в общественных местах. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

По его словам, такие коды часто можно встретить на стенах домов, остановках общественного транспорта, парковках, в подъездах.

"В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате", - сказал замглавы Центробанка.

Просканировав QR-код, человек сразу же попадает в чат-бот в мессенджере, в котором сообщают, что ему якобы положена выплата. Пособия предлагаются социально незащищенным гражданам, студентам и семьям с детьми. Однако под предлогом их оформления мошенники запрашивают их личные финансовые данные. "На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты", - предупредил Зубарев.

Он добавил, что большинство граждан доверяют таким чат-ботам, потому что они похожи на сервисы официальных ведомств.

Ранее эксперты рассказали "РГ", что мошенники будут активнее использовать для хищений технологию оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду. По их мнению, сама технология СБП безопасна, но людям необходимо проверять реквизиты при проведении любой транзакции.

Теги: Мошенники

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