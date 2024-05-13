Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре началась проходка тоннеля до станции метро "Театральная"
В Самаре началась проходка тоннеля до станции метро "Театральная"
В Самаре ищут перевозчика на автобус № 85, который будет заезжать в микрорайон Волгарь
В Самаре ищут перевозчика на автобус № 85, который будет заезжать в микрорайон Волгарь
Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 79-й годовщиной Победы сотрудники самарского УФСИН
Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 79-й годовщиной Победы сотрудники самарского УФСИН
95% озимых в Самарской области пережили заморозки
95% озимых в Самарской области пережили заморозки
В Самаре прошел неофициальный турнир "Кубок Победы" по спортивному метанию ножа
В Самаре прошел неофициальный турнир "Кубок Победы" по спортивному метанию ножа
17-летний тольяттинец стал призером всероссийского турнира по шахматам среди мужчин
17-летний тольяттинец стал призером всероссийского турнира по шахматам среди мужчин
Песков заявил, что Шойгу будет только курировать ФСВТС
Песков заявил, что Шойгу будет только курировать ФСВТС
Более 60 человек заразились холерой на французском острове Майотта
Более 60 человек заразились холерой на французском острове Майотта
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
В Самарском театре драмы в июне состоится Большой театральный фестиваль
Самара встретит Паровоз Победы
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Задержанный в Самаре за попытку похитить алкоголь мужчина уже находился в розыске

13 мая 2024 16:43
167
Задержанный в Самаре за попытку похитить алкоголь мужчина уже находился в розыске

Незадолго до полуночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары, от дежурного получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Помощь стражей правопорядка потребовалась в магазине крупной торговой сети, расположенном на проспекте Кирова. Росгвардейцы незамедлительно проследовали на место происшествия.

Персонал объяснил прибывшим патрульным, что один из посетителей намеревается похитить алкогольную продукцию – этот факт был выявлен при помощи системы видеонаблюдения, установленной в торговом зале. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину в тот момент, когда он попытался покинуть магазин. При себе у него действительно находились спиртные напитки на сумму более 11 тысяч рублей.

Проверив личность задержанного по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что он находится в федеральном розыске. Сотрудники органов внутренних дел разыскивали жителя областного центра 1991 года рождения, поскольку он скрылся от органов дознания. Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В День Победы росгвардейские военные музыканты дали концерт в Самаре
10 мая 2024, 10:48
В День Победы росгвардейские военные музыканты дали концерт в Самаре
9 мая для жителей и гостей региона было организовано множество памятных тематических площадок на территории парков и скверов. Общество
873
Росгвардейцы присоединились к акции «Сад памяти» в Самаре
04 мая 2024, 11:30
Росгвардейцы присоединились к акции «Сад памяти» в Самаре
«Сад Памяти» - очередная добрая и полезная акция, участие в которой принимают тысячи граждан России. Общество
812
Военнослужащие Росгвардии провели патриотическую акцию «Солдатский треугольник» в Тольятти
03 мая 2024, 13:44
Военнослужащие Росгвардии провели патриотическую акцию «Солдатский треугольник» в Тольятти
Детские письма отправятся к военнослужащим Росгвардии, которые в настоящее время находятся в зоне проведения специальной военной операции. Общество
642
В центре внимания
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
13 мая 2024  17:35
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
186
В Самарской области стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
13 мая 2024  17:26
В Самарской области стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
195
При Администрации Самары организована работа «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
13 мая 2024  16:29
При Администрации Самары организована работа «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
215
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон.
12 мая 2024  13:22
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон
517
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
12 мая 2024  13:10
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
795
Весь список