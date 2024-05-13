Задержанный в Самаре за попытку похитить алкоголь мужчина уже находился в розыске

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Незадолго до полуночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары, от дежурного получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Помощь стражей правопорядка потребовалась в магазине крупной торговой сети, расположенном на проспекте Кирова. Росгвардейцы незамедлительно проследовали на место происшествия.

Персонал объяснил прибывшим патрульным, что один из посетителей намеревается похитить алкогольную продукцию – этот факт был выявлен при помощи системы видеонаблюдения, установленной в торговом зале. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину в тот момент, когда он попытался покинуть магазин. При себе у него действительно находились спиртные напитки на сумму более 11 тысяч рублей.

Проверив личность задержанного по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что он находится в федеральном розыске. Сотрудники органов внутренних дел разыскивали жителя областного центра 1991 года рождения, поскольку он скрылся от органов дознания. Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.