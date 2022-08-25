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За участие в сбыте наркотических средств осуждена жительница Тольятти

25 августа 2022 13:33
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За участие в сбыте наркотических средств осуждена жительница Тольятти

Приговором Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Судом установлено, что гражданка, вступив в преступный сговор посредством сети Интернет с неустановленным лицом, получила сообщение с адресом места оптовой «закладки» с наркотическим средством, откуда забрала сверток с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой 1 килограмм. Согласно преступному плану наркотическое вещество местная жительница должна была расфасовать на мелкие партии и сбывать в г. Тольятти.

Однако свой преступный умысел не смогла довести до конца, поскольку автомобиль, на котором она передвигалась, был остановлен сотрудниками полиции на контрольном посту на трассе М-5, наркотические средства изъяты.

Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Теги: Стоп Наркотик

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